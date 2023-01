Smalling, non solo l’Inter interessata: la Roma vuole blindarlo – Sky

Chris Smalling è tra i giocatori che l’Inter sta seguendo. Il contratto del difensore è in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare un’occasione.

SMALLING – L’Inter non è l’unica squadra che sta seguendo la situazione di Chris Smalling, su di lui c’è anche la Juventus. Queste le parole di Marco Demicheli a Sky: «Ci sono dei club che sono mossi negli ultimi mesi, anche in Italia. L’Inter e la Juventus si sono informate perché avere un giocatore di questo livello a zero rappresenta un’opportunità interessante. Ad oggi la priorità della Roma è che Smalling rinnovi. Nela capitale non si priverebbero mai del centrale inglese. È chiaro che se dovessero arrivargli offerte importanti ci penserebbe». La Roma non vorrebbe ripetere quanto successo con Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan.