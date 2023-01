Darmian: «Monza? Guardiamo avanti. Coppa Italia competizione importante!»

Matteo Darmian dopo il pareggio in Monza-Inter, intervistato dal collega Marco Barzaghi su Sportmediaset è tornato a parlare della sfida di campionato, ma con un occhio particolare al match di Coppa Italia.

ORA COPPA ITALIA – Darmian guarda avanti senza soffermarsi troppo su Monza-Inter: «Volevamo portare a casa i tre punti per dare continuità alla vittoria con il Napoli. Purtroppo non ci siamo riusciti e ora guardiamo avanti. Abbiamo una partita importante in una competizione importante, che la scorsa stagione abbiamo vinto. È stato un episodio importante ai fini del risultato però quello che dobbiamo fare noi è lavorare e guardare avanti, non possiamo tornare indietro. Parma dopo il Manchester United? La mia volontà era quella di tornare e loro mi hanno dato questa opportunità, è stato un anno importante per me».