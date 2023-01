Cerruti: «Inter si è fatta male da sola! Juventus unica rivale del Napoli»

Alberto Cerruti, opinionista sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A e il pareggio dell’Inter.

DOPO IL PAREGGIO – Alberto Cerruti, giornalista e opinionista di Radio Anch’io Sport, durante la trasmissione radiofonica ha espresso un suo parere riguardo la lotta scudetto in Serie A dopo il pareggio dell’Inter: «Inter e Milan si sono fatte male da solo, hanno chiuso entrambe con un identico 2-2. A questo punto credo che tutti si rendano conto che Juventus, per l’equilibrio e organico a disposizione, sia l’unica vera rivale del Napoli per la lotta scudetto in questa Serie A».