Graziani: «Gol Inter? Anche fallo di rigore di Acerbi! Lukaku diventato un peso»

Ciccio Graziani, ex giocatore oggi opinionista dagli studi di Sportmediaset ha parlato di due casi particolari in Monza-Inter e delle prestazioni di Romelu Lukaku.

CASI DUBBI – Ciccio Graziani esprime una sua opinione riguardo i due casi arbitrali: «Due casi di Monza-Inter? Rigore netto di Francesco Acerbi su Ciurria e secondo me non l’ha visto. Poi nel secondo tempo il gol regolare dei nerazzurri. Io non capisco: hanno la fortuna di avere una macchina dietro (riferendosi al VAR, ndr) che ti dice se hai fatto bene o no».

SU LUKAKU – Graziani poi commenta in breve anche la condizione fisica dell’attaccante belga: «Questo non è neanche più il cugino di Romelu Lukaku. L’Inter non si può permettere questo lusso, adesso è diventato un peso per questa squadra».