Skriniar: «Le cose dell’Inter vanno messe da parte! Qui non ci si riposa»

Skriniar si trova in ritiro con la Slovacchia per preparare le due sfide di Nations League contro Azerbaijan e Bielorussia. Il capitano slovacco e difensore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa mettendo un attimo da parte le questioni relative al club nerazzurro

LEADER – Milan Skriniar adesso vuole solo pensare alla Slovacchia mettendo un attimo da parte le questioni relative all’Inter. Il difensore nerazzurro e capitano slovacco parla così in conferenza stampa: «Le cose del club vanno messe da parte. La nazionale non si tratta di venire qui per riposarsi, ma per lottare per il Paese. Noi stessi ci rendiamo conto che le prestazioni che abbiamo svolto negli ultimi anni non sono state sempre di alto livello».