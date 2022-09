Gran Gala del Calcio AIC, quale sarà il miglior gol? L’Inter presente con tre

Il Gran Gala del Calcio AIC, dopo due anni in versione digitale, torna in presenza. L’edizione 2022 si svolgerà il 17 ottobre nella nuova cornice di Rho Fiera con la classica consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A. Intanto i tifosi hanno modo di votare il miglior gol Maschile e Femminile

MIGLIOR GOL – Il Gran Galà del Calcio AIC quest’anno verrà svolto finalmente in presenza dopo i due anni di Covid-19 che hanno bloccato qualsiasi evento. L’edizione 2022, che si svolgerà lunedì 17 ottobre con una cerimonia dedicata alla consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A, in realtà si è già aperta con “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il miglior gol della stagione 2021-22 sia al Maschile che al Femminile.

NERAZZURRI – Questo sarà l’unico premio assegnato di fatto dai tifosi che potranno votare da oggi e fino alle 23.59 di mercoledì 12 ottobre. Dieci i gol selezionati per la categoria maschile e nove per la categoria femminile: tra questi anche tre dell’Inter, ovvero Lautaro Martinez (Inter-Atalanta), Hakan Calhanoglu (Inter-Cagliari) e Tatiana Bonetti (Verona-Inter). Qui il link per votare il miglior gol della categoria maschile e qui quello per la categoria femminile.