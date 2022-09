Materazzi: «Inter, Brozovic imprescindibile. Via Perisic? Scelta dirigenza»

Marco Materazzi non ha dubbi sull’imprescindibilità di Brozovic nell’Inter. Poi una considerazione sull’addio di Perisic, miglior giocatore dell’ultima stagione nerazzurra

CROATI PROTAGONISTI − Le parole di Materazzi su Brozovic e Perisic: «Marcelo Brozović è la forza trainante della squadra, nel bene e nel male. Tutto passa attraverso lui. È sempre un danno quando non c’è più. È un membro del team molto importante per noi. Ci dispiace Perisic, ha giocato un ruolo decisivo la scorsa stagione ma anche quando abbiamo vinto il campionato. È stato, secondo me, il miglior giocatore della squadra. Purtroppo lo abbiamo perso per scelta della dirigenza». Le sue parole alla TV croata HRT.