Skriniar e l’Inter si avvicinano! Fissato un primo contatto per il rinnovo – Sky

Skriniar e l’Inter si avvicinano. Dopo la fascia di capitano indossata a San Siro nel match di Champions League contro il Barcellona, il club nerazzurro prova a riaprire il discorso sul rinnovo di contratto. Fissato un appuntamento. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi su Sky Sport

CONTATTI – Milan Skriniar e l’Inter provano ad avvicinarsi. Il club nerazzurro ha fissato la data per un primo contatto telefonico: «La settimana prossima, al rientro dalla trasferta di Barcellona, i dirigenti dell’Inter chiameranno l’agente di Skriniar per fissare un appuntamento per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Non sarà semplice perché va a scadenza l’anno prossimo e da Parigi arrivano messaggi, è tutta una partita da giocare e le mosse vanno studiate bene. Skriniar è molto amato, molto attaccato all’Inter, aveva impostato già prima dell’estate i discorsi sul rinnovo ma ora è una pratica da riaprire. Quindi la prossima settimana ci sarà un contatto telefonico e poi nella prima settimana senza impegni settimanali ci sarà occasione per vedersi». Queste le ultime di Matteo Barzaghi.