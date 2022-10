Barcellona, l’infermeria si riempie! Dopo Christensen, un altro infortunato

Il Barcellona continua a perdere pezzi. Dopo il comunicato ufficiale su Christensen, uscito malconcio dalla sfida di Champions League con l’Inter (vedi articolo), il club blaugrana annuncia un altro infortunio

INFERMIERIA PIENA – Il Barcellona di Xavi Hernandez non ha digerito la sconfitta con l’Inter montando un caso sul presunto rigore non assegnato sul finire di partita per un tocco di mano di Denzel Dumfries (vedi articolo). Il tecnico blaugrana, che rischia la squalifica per un gesto polemico (vedi articolo), deve fare i conti con un’infermeria che invece di svuotarsi continua a riempirsi. Non solo Andreas Christensen tra i nuovi infortunati ma anche l’ex rossonero Franck Kessié. Il centrocampista nell’allenamento odierno ha accusato una distrazione all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutato di giorno in giorno.