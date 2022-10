Calhanoglu ‘alla Brozovic’, promosso! Asllani in dubbio per il Sassuolo?

Calhanoglu contro il Barcellona è stato schierato da Inzaghi in cabina regia: una scelta rivelatasi vincente, in tutti i sensi. Il turco non ha solo giocato molto bene ma ha impreziosito la prestazione con il gol decisivo, insomma meglio di così non poteva andare. La sua ottima prova mette in difficoltà Inzaghi e allontana Asllani dalla titolarità con il Sassuolo

DECISIVO – Hakan Calhanoglu è stato il grande protagonista di Inter-Barcellona. Non solo il gol pesantissimo e decisivo con il quale i nerazzurri hanno riaperto il discorso qualificazione in Champions League ma una prestazione a tutto tondo in cabina di regia, lì dove solitamente c’è Marcelo Brozovic. L’ex Milan ha svolto un ottimo lavoro in entrambe le fasi mettendo in campo il giusto livello di agonismo e grinta (seppur correndo qualche rischio nell’intervento su Sergio Busquets). L’ottima prova di Calhanoglu, rientrato per altro da poco da un infortunio, mette in difficoltà Simone Inzaghi in vista del Sassuolo, allontanando Kristjan Asllani dalla titolarità.

CONFERMA? – L’albanese, giunto in nerazzurro proprio in qualità di vice Brozovic, ha esordito dal 1′ contro la Roma ma non è detto che possa essere titolare anche al Mapei Stadium sabato alle ore 15.00. La prestazione di Calhanoglu in cabina di regia non può essere messa in archivio facilmente ed è dunque probabile che Inzaghi riproponga il turco in quel ruolo. Certo, c’è sempre da tenere in considerazione che mercoledì 12 ottobre l’Inter si troverà nuovamente di fronte al Barcellona in un Camp Nou che promette battaglia (vedi articolo), quindi le riflessione di Inzaghi andranno anche in quel senso. Per il momento il Calhanoglu regista non può passare inosservato.