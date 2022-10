FOTO – Lautaro Martinez, grinta e sguardo da ‘Toro’: fissato un obiettivo!

Lautaro Martinez è stato protagonista ieri a San Siro di una serata di Champions League bellissima con la vittoria, certamente inaspettata, dell’Inter sul Barcellona. L’argentino, dopo aver superato il risentimento muscolare, ha messo in campo la solita grinta e il suo celebre sguardo

SGUARDO MINACCIOSO – Lautaro Martinez non ha messo la firma su Inter-Barcellona ma come al solito non ha fatto mancare la sua grinta e il suo instancabile lavoro per la squadra. L’argentino, superato un risentimento muscolare, si è fatto trovare pronto da Simone Inzaghi. Il club nerazzurro celebra il sangue caldo e lo sguardo da Toro del suo numero 10 con un’immagine quasi “minacciosa”: “Il Toro quando vede il pallone”, scrive su Twitter.

Il prossimo obiettivo di Lautaro è che quel pallone rotoli in porta per mettere fine al digiuno.