Serie A, destino stagione sul tavolo dell’assemblea di Lega: i punti salienti

È iniziata l’assemblea della Lega Serie A, in cui si parlerà della conclusione del campionato e dell’intera stagione, bloccata per via dell’emergenza Coronavirus

DESTINO STAGIONE – Sono molti i temi importanti che necessitano di una risposta che si stanno trattando durante l’assemblea di Lega Serie A. Ne parla “Ansa.it” spiegando cosa sta andando in scena in questi minuti. Sul sito dell’agenzia di stampa si legge. “Il destino della stagione, sospesa per l’emergenza coronavirus, è al centro dell’assemblea di Lega Serie A cominciata da poco con i dirigenti in videoconferenza, alla vigilia del vertice fra il mondo del calcio e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora“.

ORDINE DEL GIORNO – Le questioni su cui si sta discutendo. “Fra i temi all’ordine del giorno della riunione, convocata d’urgenza sabato scorso, ci sono l’aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti tv, sulla fatturazione e il pagamento della sesta rata bimestrale della stagione, prevista da contratto per il primo maggio; l’audience certificata della stagione 2019/20 con l’adozione di parametri di rivalutazione ed eventuali criteri correttivi; gli scenari delle attività sportive e i relativi protocolli“.