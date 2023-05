Serie A, cambia (ancora) la classifica dopo la penalizzazione: Juventus 7ª!

La Corte Federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Fifc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Il club bianconero ha ricevuto un’altra penalizzazione, questa volta di dieci punti in classifica.

CAMBIA LA CLASSIFICA – La Juventus scivola al settimo posto in classifica dopo la decisione della Corte d’Appello della Federcalcio (vedi comunicato). Ora a quota 59 punti, quindi ancora in corsa per un posto in Europa, compresa la UEFA Champions League. Ai bianconeri 10 di penalizzazione in classifica che li tengono comunque ancora in corsa per un posto tra le prime quattro.

Napoli 86

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Monza 52

Bologna 47

Torino 50

Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 39

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18

PROSSIMO TURNO



TRENTASETTESIMA GIORNATA SERIE A

Salernitana-Udinese venerdì 26 maggio ore 18:30

Sampdoria-Sassuolo venerdì 26 maggio ore 20:45

Spezia-Torino sabato 27 maggio ore 15:00

Fiorentina-Roma sabato 27 maggio ore 18:00

Inter-Atalanta sabato 27 maggio ore 20:45

Hellas Verona-Empoli domenica 28 maggio ore 12:30

Bologna-Napoli domenica 28 maggio ore 15:00

Monza-Lecce domenica 28 maggio ore 15:00

Lazio-Cremonese domenica 28 maggio ore 18:00

Juventus-Milan domenica 28 maggio ore 20:45