Matic ‘salva’ la Roma, ma non vince più: pari con la Salernitana

La Roma pareggia ancora, questa volta in casa 2-2 contro la Salernitana. Matic riesce ad agguantare il gol del pari, ma i giallorossi non vanno oltre.

PAREGGIO – Termina in pareggio la sfida tra Roma e Salernitana, con il gol di Nemanja Matic che segna il gol del 2-2 all’83’. Gli ospiti però vanno in vantaggio due volte, prima con Antonio Candreva al 12′ con un pallonetto che scavalca Rui Patricio. A fine primo tempo segna la Roma con Roger Ibanez, ma il gol viene annullato per un tocco di mani (insieme ad Andrea Belotti). Nel secondo tempo parte subito forte la Roma come nel primo tempo, trovando il gol di El Shaarawy che sfrutta la ribattuta di Ochoa sulla punizione di Lorenzo Pellegrini e ribadisce in porta. Al 54′ avanti ancora la Salernitana con il gol di Dia per il momentaneo 1-2, ma a sette minuti dalla fine il centrocampista serbo rimette tutto in parità. Roma che resta ferma al sesto posto in classifica e a quota 60 punti con la Juventus appena dietro a quota 59 dopo la penalizzazione.