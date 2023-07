Scamacca, l’Inter ha fiducia: ecco a quanto si può chiudere − Sky

Inter fiduciosa su Scamacca, tant’è che nelle prossime ore conta di chiudere col West Ham. Definito anche l’eventuale punto di incontro

IN POLE − Attacco rivoluzionato in casa Inter. L’ultimo può essere Scamacca. Luca Marchetti a Speciale Calciomercato su Sky Sport fa il punto: «Nelle ultime ore Scamacca ha preso la pole position. Balogun è molto talentuoso, ma non è solo una questione di prezzo. Inzaghi, ad esempio, non lo conosceva bene, una società deve prendere in considerazione anche questo. Morata è un’opzione sicura, ma si sa benissimo il costo dell’intera operazione. Beto e Scamacca possono giocare in una grande squadra e quindi l’Inter ha rotto gli indugi ed è andata dritta sull’italiano. Prima offerta 22 mln più 3 di bonus. Il West Ham ne chiede 30, a 25 più bonus si può chiudere e l’Inter conta di chiudere già nelle prossime ore».