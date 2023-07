Morata o Scamacca? L’Inter ha già fatto la sua scelta! Un indizio chiaro

Morata è stato un obiettivo dell’Inter richiesto da Simone Inzaghi e conteso a lungo con la Roma. La trattativa è poi saltata considerate le richieste elevate dell’Atletico Madrid? Vero in parte, anche se i nerazzurri evidentemente avevano già preso un’altra scelta.

SCELTA FATTA – L’Inter nelle scorse settimane ha chiesto informazioni per Alvaro Morata, tra i preferiti di Simone Inzaghi per quanto riguarda l’attacco. La richiesta di 21 milioni da parte dell’Atletico Madrid avrà sicuramente fatto riflettere la dirigenza nerazzurra (così come quella della Roma). Sta di fatto che, oggi l’Inter ha presentato la prima offerta per Gianluca Scamacca di circa 20-25 milioni (compresi di bonus) al West Ham. Questo dimostra che la dirigenza dell’Inter, in realtà, aveva già fatto la sua scelta sul giocatore su cui puntare in attacco. Un fattore che ha sicuramente fatto la differenza, ovviamente, è l’età: Scamacca ha 24 anni mentre Morata 30.