Scamacca e Frattesi, Inter con le idee chiare. Lo stesso vale per la difesa

L’Inter ha le idee chiarissime in vista del prossimo mercato estivo. I nerazzurri stanno lavorando per rafforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi con tre innesti per reparto. Scamacca e Frattesi ma non solo

MERCATO CHIARO − Il programma mercato dell’Inter per l’estate è ben preciso. Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, i nerazzurri hanno nel mirino tre giocatori: uno per reparto. Il primo è senza dubbio Gianluca Scamacca, ormai promesso sposo. Il secondo è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che all’Inter piace tantissimo. Mentre in difesa, il preferito è Bremer. Domenica sera, i nerazzurri lo affronteranno in vista del match di campionato contro il Torino.