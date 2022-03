Marchisio: «Inter, superiorità Liverpool evidente. Cambi? Dopo il rosso…»

Claudio Marchisio, ospite negli studi di Prime Video, ha parlato della gara tra Liverpool e Inter. Reds superiori secondo l’ex bianconero, poi un commento sui cambi di Inzaghi

DA LIVERPOOL − Marchisio parla della gara di Anfield e dei cambi di Inzaghi: «Esce con fiducia l’Inter da Anfield. C’è da riconoscere che il Liverpool è di un altro livello anche se non ha giocato con il piede sull’acceleratore premuto per tutto il tempo. Prima dell’espulsione mi sarei aspettato qualche cambio diverso ma dopo il rosso no. L’Inter non è reduce da un momento buono in campionato, giusto non rischiare Edin Dzeko».