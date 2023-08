Sanchez ritrova l’Inter: spunta un forte retroscena con Inzaghi − SI

Sanchez ritrova l’Inter dopo la precedente esperienza tra il 2019 e il 2022. Occhio al rapporto con Simone Inzaghi, protagonista per il ritorno

IN CONTATTO − Da Milano per Sportitalia mercato, Tancredi Palmeri rivela sul cileno: «Non ci sono parentele fino al quarto grado che possono cambiare gli scenari. Faccio una puntualizzazione, che mi arriva da fonte diretta: i rapporti tra Sanchez e Inzaghi sono ottimi. Vero che il cileno spingeva per giocare quando era all’Inter, sono rimasti in contatto per tutto l’anno ed è stato Inzaghi a chiedere espressamente Sanchez. Nella difficoltà dell’agire del mercato dell’attacco nerazzurro, Sanchez va a sostituire Correa e fino a 5 giorni fa tutto il mondo interista non scommetteva sulla sua partenza».