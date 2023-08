Lukaku, la Roma c’è ma solo a una condizione! Il Chelsea resiste – Sky

L’arrivo di Lukaku alla Roma potrebbe verificarsi solo se il Chelsea decidesse di accettare le condizioni dei giallorossi. Lo spiega il giornalista esperto di mercato su Sky Sport 24.

IL PUNTO – Cosa c’è di vero sulla voce di mercato che accosta Romelu Lukaku alla Roma? Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport 24, prova a spiegare la situazione legata all’ex Inter. La volontà del club giallorosso di affondare il colpo sul belga c’è, ma solo ad una condizione: che il trasferimento avvenga con un prestito senza alcun obbligo di riscatto. Con questa possibilità la Roma sarebbe predisposta alla corsa a Lukaku negli ultimi giorni di mercato e anche a pagare l’intero stipendio del calciatore. Dall’altra parte, però, c’è il Chelsea che tiene ancora il punto sperando di cederlo a titolo definitivo, magari in Arabia Saudita. Per l’arrivo a Roma di Lukaku, dunque, serve ancora l’apertura del club inglese. Il giornalista, quindi, ci tiene a precisare che per ora fra le parti non c’è alcuna trattativa in corso.

Fonte: Sky Sport 24 – Gianluca Di Marzio