Pavard, esigenze Bayern Monaco innervosiscono l’Inter: c’è un rischio – Sky

Pur essendoci un accordo formale per l’arrivo di Pavard all’Inter, il Bayern Monaco temporeggia. Ecco il quadro completo della situazione e gli eventuali rischi.

VOLONTÀ E VINCOLI – Storia già sentita recentemente quella fra l’Inter e il Bayern Monaco. Per Benjamin Pavard è tutto pronto, come lo era stato anche per Yann Sommer, ma manca ancora il suo sostituto. Gianluca Di Marzio, che su Sky Sport 24 fa il punto della situazione, spiega che le parti hanno raggiunto un accordo formale la scorsa settimana. L’unico vincolo alla fase conclusiva dell’operazione è proprio il nuovo difensore per Thomas Tuchel, che non si accontenta. L’Inter resta ottimista sull’arrivo a Milano di Pavard, ma risulta innervosita dalle eccessive esigenze del Bayern Monaco. Tuttavia, il giornalista smentisce le voci di una presunta data di scadenza posta dalla dirigenza nerazzurra: non c’è alcuna deadline. Aspettare ancora, però, potrebbe mettere a rischio l’Inter, che se non dovesse riuscire ad ottenere Pavard dovrebbe ricercare negli ultimi giorni di mercato un nuovo profilo. Se non adesso, comunque, è molto probabile che il francese possa arrivare lo stesso in nerazzurro a parametro zero, Visto che tra il club interista e il calciatore c’è un accordo.

Fonte: Sky Sport 24 – Gianluca Di Marzio