Samardzic, colpo Inter in un mercato dettato da una precisa strategia

Il colpo in chiusura da parte dell’Inter con Lazar Samardzic detta la precisa strategia di questo mercato nerazzurro. Anche e soprattutto in ottica futura.

STRATEGIA – Lazar Samardzic sarebbe per l’Inter il quinto colpo di questa sessione di calciomercato, dopo gli arrivi già ufficializzati di Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck e Juan Cuadrado. Un mercato che, escludendo l’ultimo nome (35 anni), vede prevalere nettamente la linea verde. A partire dallo stesso Samardzic, 21 anni, passando proprio per Thuram (25), Frattesi (23) e Bisseck (22). Mercato a costi contenuti, con poco impatto a bilancio, visto che l’Inter è riuscita a chiudere gli accordi in prestito con obbligo di riscatto, a parametro zero o, come nel caso del difensore tedesco, dilazionando la clausola rescissoria in più rate.

FUTURIBILITÀ – Insomma, considerato gli addii di giocatori come Marcelo Brozovic (31 anni da compiere a novembre), D’Ambrosio (35 anni da compiere a settembre), Edin Dzeko (37 anni) o Samir Handanovic (39 anni), l’Inter sta ringiovanendo decisamente la rosa. Samardzic, come sottolineato sopra, ne è un esempio. Ma non per questo bisogna rinunciare all’esperienza, specialmente quando arrivano occasioni di mercato come quella legata a Cuadrado o come quella che porterà all’arrivo in porta di Yann Sommer (35 anni da compiere a dicembre). Ma anche qui si resta in attesa di Trubin, che i nerazzurri proveranno a portare a Milano il prossimo anno a parametro zero.