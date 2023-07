Balogun è il primo della lista dell’Inter! Ecco il motivo e le cifre

Balogun resta il primo nome della lista per l’Inter, che in lui crede tanto. Queste le cifre che ballano per il possibile affare con l’Arsenal.

INVESTIMENTO − Folarin Balogun resta la priorità dell’Inter, come confermato ancora una volta da Alfredo Pedullà che poi fa un recap della situazione di mercato. L’attaccante resta la priorità dell’Inter che vuole investire su di lui per il futuro. Il club nerazzurro ha perciò deciso chi sarà il suo investimento. Per l’affare la speranza è quella di chiudere massimo a 40 milioni di euro, bonus inclusi.