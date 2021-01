Romano: “Eriksen-PSG, no pressing Pochettino. Pinamonti in uscita,...

Romano: “Eriksen-PSG, no pressing Pochettino. Pinamonti in uscita, poi…”

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, parla del mercato di gennaio dell’Inter, che vede Christian Eriksen, accostato al PSG di Mauricio Pochettino, e Andrea Pinamonti in uscita

ERIKSEN – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter intenderebbe cedere Christian Eriksen nel corso di questa sessione di mercato di gennaio. Attualmente però non ci sarebbe una trattativa avanzata. Il club nerazzurro sarebbe in attesa di un’offerta giusta per il centrocampista. Si è parlato di un possibile scambio con Leandro Paredes o comunque dell’intenzione del PSG di prendere il danese.

PSG – In realtà però non ci sarebbe un tentativo imminente. L’Inter non avrebbe ricevuto nulla e nemmeno il suo ex allenatore, Mauricio Pochettino, lo avrebbe chiesto come primo obiettivo nelle prime riunioni. Non ci sarebbe dunque un pressing forte da parte sua. Al momento ci sarebbe una situazione di stallo, ma resterebbe la volontà della società meneghina di cedere il giocatore in questo mercato di gennaio.

PINAMONTI – Anche Andrea Pinamonti resterebbe nella lista delle uscite, magari in prestito. Per l’Inter le proposte non mancherebbero, da parte di Benevento e Crotone. La priorità comunque sarebbe quella di cedere in questa sessione di mercato di gennaio. Bisognerà cedere prima di pensare alle entrate. In caso di addio di Pinamonti, servirebbe un quarto attaccante. Oltre a questo anche un altro centrocampista qualora Eriksen partisse, pur senza colpi eclatanti, come ha spiegato ieri Beppe Marotta.

Fonte: Fabrizio Romano – Sky Sport 24