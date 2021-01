Inter-Crotone, ex arbitro Chiesa: “Rigore rossoblÃ¹ netto. Vidal su Reca…”

Inter-Crotone, ex arbitro Chiesa: “Rigore rossoblù netto. Vidal...

Inter-Crotone, ex arbitro Chiesa: “Rigore rossoblù netto. Vidal su Reca…”

Condividi questo articolo

Photo 203413950

Intervenuto su “Calciomercato.com” nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Gianluca Aureliano in Inter-Crotone, quindicesima giornata del campionato di Serie A

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Gianluca Aureliano in Inter-Crotone, quindicesima giornata del campionato di Serie A. “Aureliano 6 (Var Fabbri). “Netto il rigore per il Crotone: all’11 Vidal interviene in ritardo su Reca pestando il piede dell’avversario che aveva già passato il pallone​“.

Fonte: Calciomercato.com