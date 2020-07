Roma-Inter: gli ultimi ballottaggi per Conte in attacco e centrocampo – SM

Roma-Inter di questa sera sarà una sfida molto importante per entrambe le squadre. Antonio Conte deve risolvere ancora alcuni ballottaggi nella formazione titolare

Antonio Conte ha ancora dei dubbi da sciogliere sulla formazione da mandare in campo in Roma-Inter di questa sera allo stadio Olimpico. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset XXL” i dubbi sono a centrocampo e in attacco. Non è da escludere Brozovic trequartista con Gagliardini e il recuperato Barella alle sue spalle, anche se il croato si gioca ancora quel posto con Eriksen. In attacco confermatissimo Alexis Sanchez, uno dei più in forma dell’Inter in questo periodo, mentre si giocano un posto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku con l’argentino leggermente favorito in virtù dei problemi fisici avuti negli ultimi giorni dal centravanti belga.