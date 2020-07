Roma-Inter: Conte vuole la notte per mettere pressione alla Juventus – SM

Roma-Inter di questa sera rappresenta per i nerazzurri l’occasione di dormire a solo 3 punti dalla vetta, in attesa di Juventus-Lazio di domani. Antonio Conte vuole mettere pressione ai bianconeri

Questa sera all’Olimpico si gioca un Roma-Inter con in palio tanto per entrambe le squadre. I padroni di casa, ormai troppo lontani dalla zona Champions, vogliono consolidare il quinto posto mentre l’Inter vuole andare momentaneamente a tre punti dalla vetta della classifica occupata dalla Juventus, impegnata domani nella complicata sfida contro la Lazio. Secondo l’analisi di “Sport Mediaset XXL” è proprio questo l’obiettivo di Conte, vincere per rovinare la notte alla Juventus mettendole pressione. Il tecnico nerazzurro, al di là delle dichiarazioni, non ha del tutto abbandonato il sogno scudetto.