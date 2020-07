Inzaghi: “Inter e Juventus? Guardo in casa mia, domani partita difficile”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio. Inzaghi non vuole pensare alla volata scudetto o ai rimpianti per un rendimento post ripresa sicuramente deficitario

NON GUARDO GLI ALTRI – Inzaghi non vuole avere rimpianti vedendo il ritmo non eccessivo tenuto da Inter e Juventus: «Più che Juventus, Inter o Atalanta guardo in casa mia e mi sarebbe piaciuto giocare queste partite nel migliore dei modi con tutti a disposizione. Questo non è possibile e mi piacerebbe parlare di chi scende in campo e degli uomini che domani dovranno aiutarmi in una partita difficilissima contro una Juventus che è una grandissima squadra che da 8 anni vince il campionato».