Roma-Inter Ã¨ sfida di intrecci, Conte contro Fonseca e non solo – Sky

Roma-Inter è sfida di intrecci, Conte contro Fonseca e non solo – Sky

Roma-Inter di questa sera sarà anche una sfida di intrecci: Conte contro Fonseca e non solo, tanti scontri di mercato sullo sfondo. Il punto di Angelo Mangiante per “Sky Sport 24”

LA SFIDA DEGLI INTRECCI – Roma-Inter di questa sera sarà una sfida di intrecci: «Sicuramente la vive con maggiore adrenalina Conte ed è più riflessivo Fonseca. C’è stato un intreccio di mercato, nella scorsa estate Conte era la prima scelta della Roma, lo incontrò Fienga, Totti fece da tramite. Si videro due volte, la Roma arrivò a offrire 11 milioni netti. Conte era anche interessato ma voleva fare un mercato per vincere lo scudetto, cosa che può accadere, in caso di vittoria l’Inter andrebbe a -3 dalla Juventus. Sono due allenatori con intrecci di mercato che hanno prtato Conte a desiderare Dzeko che poi è rimasto a Roma ed è ancora nei sogni di Conte. C’è interesse, ma non c’è ancora offerta. C’era stata l’asta per Barella, il dietro front per Spinazzola. E’ una sfida che vive di intrecci di mercato e contenuti tecnici».