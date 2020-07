Graziani: “Scudetto? Inter temibile, ma puÃ² perdere solo la Juventus”

Graziani: “Scudetto? Inter temibile, ma può perdere solo la Juventus”

Ciccio Graziani, ospite in studio per “Sport Mediaset XXL”, ha analizzato la lotta scudetto e le possibilità residue dell’Inter impegnata questa sera contro la Roma

LA CORSA SCUDETTO – Graziani crede che lo scudetto lo possa perdere solo la Juventus: «Nessuno pensava a un finale così interessante, alcune squadre sono migliorate, altre peggiorate. Io dico che lo scudetto è nelle mani nella Juventus e solo loro si possono suicidare. L’Inter è temibile anche se ha un calendario difficile».

ATTACCO FORTISSIMO – Graziani parla dell’attacco dei nerazzurri: «Lukaku e Lautaro Martinez sono i due punti di riferimento e Lukaku tante volte ha tolto le castagne dal fuoco. Magari in qualche circostanza senza Lukaku ha giocato bene, ma ha qualità nei giocatori che mette in campo, l’Inter davanti ha una rosa di grandissimo livello. Non ti regala niente nessuno, sulla carte le partite sono difficili, ma sappiamo che con l’Inter può succedere di tutto. La voglia di Antonio Conte di mettere pressione alla Juventus è enorme e la trasmette ai suoi giocatori, staremo a vedere».