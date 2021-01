Roma-Inter, i convocati di Fonseca: due gli indisponibili per la sfida

Paulo Fonseca Roma-Verona

Roma-Inter è la sfida in programma domani allo stadio Olimpico alle ore 12.30 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico dei giallorossi chiama 22 giocatori, indisponibili Pedro e Antonio Mirante. Al posto del portiere, arriva la prima chiamata per Fuzato.

ROMA-INTER – I CONVOCATI DI PAULO FONSECA

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Fuzato;

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Mancini, Smalling, Kumbulla, Peres, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara;

Attaccanti: Podgoreanu, Mkhitaryan, Mayoral, Perez, Dzeko, Providence.

INDISPONIBILI – Sono due gli indisponibili per Roma-Inter di domani. Paulo Fonseca dovrà infatti ancora fare a meno di Pedro e del portiere Antonio Mirante.