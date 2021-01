Ranieri: “Keita, contro l’Inter tanto entusiasmo e gol. Devo valutarlo per…”

Claudio Ranieri Sampdoria

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Spezia. L’allenatore dei blucerchiati è tornato anche sulle condizioni di Keita Balde, elogiandolo per la prestazione (con gol dell’ex) contro l’Inter.

VALUTAZIONI – Claudio Ranieri è contento del ritorno di Keita Balde. Il giocatore, lanciato da titolare nella sfida contro l’Inter, ha trovato il classico gol dell’ex che è valso la vittoria ai blucerchiati. Tuttavia, stando alle parole del tecnico blucerchiato, resta comunque da valutare in vista della sfida contro lo Spezia: «La squadra sta bene, Keita ha recuperato. Alla prima partita dal rientro aveva molto entusiasmo, si è mosso bene e ha fatto anche gol, ma devo valutarlo per la seconda partita».