Rinnovo Dzeko, se ne parlerà a fine mercato. Sensazioni casa Inter − Sky

In casa Inter sono tante le situazioni in bilico quanto ai rinnovi di contratto. Tra questi anche Edin Dzeko. Col bosniaco, il discorso sarà affrontato dopo la fine del mercato invernale

SENSAZIONI POSITIVE − A dare aggiornamenti sul futuro dell’attaccante bosniaco, ne ha parlato Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per SS24: «Dzeko rinnoverà? Penso di sì, la volontà del giocatore c’è. È un discorso che verrà affrontato dopo la chiusura del mercato, come altre questioni. Come Bastoni e Calhanoglu che scadranno nel 2024. Mentre per Skriniar, D’Ambrosio e Handanovic la situazione diventa più o meno urgente vista la scadenza il prossimo 30 giugno. Su Dzeko credo non ci saranno sorprese. Dovrebbe rimanere anche per il prossimo anno all’Inter».