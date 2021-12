Primavera 1, Lecce-Inter: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo Lecce e Inter nel campionato Primavera 1, 13′ giornata. Ecco le formazioni scelte dai due tecnici per la sfida che avrà il calcio d’inizio alle 11. In panchina, per l’Inter, non ci sarà Cristian Chivu.

FORMAZIONI – Ecco le due formazioni.

LECCE (4-3-3): Borbei; Hasic, Torok, Lemmens, Nizet; Gonzalez, Vulturar, Macrì; Daka, Back, Salomaa. All: Grieco.

INTER (4-3-1-2): Botis; Dervishi, Matjaz, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Sangalli, Andersen; Fabbian; Curatolo, Abiuso. All. Bonacina.