Perisic continua a fare bene, ma c’è ancora distanza con l’Inter – TS

Perisic continua a giocare bene e segnare con l’Inter. Simone Inzaghi spera nel rinnovo di contratto ma secondo TuttoSport c’è ancora distanza. Le parti si riaggiorneranno.

SUL RINNOVO – Ancora incerto il futuro di Ivan Perisic, che intanto con l’Inter continua a fare bene e segnare. Il calciatore ha chiesto all’Inter un triennale da 6 milioni a stagione, a fronte di un’offerta biennale da 3,5 da parte della dirigenza nerazzurra. Netta la distanza tra le parti, che si rivedranno a febbraio per provare a fare di tutto per accontentare Simone Inzaghi che spera nel rinnovo del croato. Il croato con il gol messo a segno contro la Salernitana ha portato a quota 4 i gol realizzati in questa stagione.

Fonte: TuttoSport