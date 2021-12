Primavera, Chivu in isolamento fiduciario: assente per Lecce-Inter

L’Inter Primavera sta scendendo in campo in questi minuti per sfidare il Lecce. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Cristian Chivu non sarà presente in panchina perché in isolamento fiduciario.

ASSENTE – Chivu non sarà presente in panchina per Lecce-Inter, gara valida per il Campionato Primavera 1. Il tecnico si trova adesso in isolamento fiduciario. Al suo posto presente Gabriele Bonacina.