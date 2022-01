Pioli post Roma: «Tre punti? Bisogna replicare domenica»

L’Inter non ha giocato contro il Bologna e il Milan, vincendo 3-1 contro la Roma, si è portato a -1 dai nerazzurri. Nel post partita ha parlato Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, focalizzando l’obiettivo già alla prossima sfida di domenica.

VALORE – Il Milan come detto ha vinto 3-1 contro la Roma e si è portata a -1 dalla vetta occupata dall’Inter. In conferenza ha parlato il tecnico del Milan, Pioli che ha focalizzato così la vittoria. «Lavoriamo tanto tutti, anche il club e i dirigenti, oltre che tutti i giocatori e tutti coloro che lavorano ogni giorno a Milanello. Ora è giusto essere contenti di oggi ma dobbiamo concentrarsi subito: siamo in pochi e domenica abbiamo un’altra partita importante. Tre punti? Avranno valore solo se sapremo replicarli anche domenica. In Serie A se perdi la concentrazione rischi di fare brutte figure».