VIDEO – Sampdoria-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Cagliari, match della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RISOLLEVATI – Sampdoria-Cagliari 1-2 nella ventesima giornata di Serie A. Il Cagliari torna a vincere due mesi e mezzo dopo la sua unica precedente vittoria in campionato, proprio contro la Sampdoria. Cominciano meglio i rossoblù, vicini al gol in avvio con Joao Pedro. A segnare, però, sono i blucerchiati al 18’, sull’unico tiro in porta: cross di Bartosz Bereszynski, sponda di Maya Yoshida e conclusione di Manolo Gabbiadini. Per l’attaccante è il sesto gol consecutivo in questa Serie A, prima non aveva mai trovato la via della rete. Il Cagliari non si scompone, continua a giocare e pareggia al 55’: gran recupero di Razvan Marin, discesa e assist per Alessandro Deiola il cui destro è respinto male da Emil Audero, che gli dà una seconda occasione per fare 1-1. Inerzia tutta dalla parte dei sardi e al 71’ il risultato è capovolto: su cross da destra respinto Charalampos Lykogiannis prova il tiro, diventa un assist per Leonardo Pavoletti il cui sinistro finisce sotto la traversa. Sembra fuorigioco, invece lo tiene in posizione regolare Radu Dragusin. Nel finale, più che la Sampdoria ad andare vicina al 2-2, è il Cagliari a sfiorare il tris con Joao Pedro e Paolo Pancrazio Faragò. All’inizio del recupero Antonio Candreva si fa espellere: sbraccia su Andrea Carboni, rosso diretto. E Walter Mazzarri trova la sua prima vittoria in trasferta.

Video con gli highlights di Sampdoria-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.