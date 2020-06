Perisic, accordo Inter-Bayern Monaco sul prestito: i dettagli – Sky

Quale sarà il futuro di Ivan Perisic? L’esterno nerazzurro ha giocato in prestito al Bayern Monaco con il suo prestito che in teoria scadrebbe oggi. Ecco le ultime però sul prolungamento

PRESTITO – Mentre Inter e Bayern Monaco continuano a parlare per il possibile riscatto oggi hanno raggiunto l’accordo per il prolungamento del prestito. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti di “Sky Sport” Ivan Perisic giocherà almneo fino al 31 agosto in Germania. Il suo prestito è stato quindi prolungato con stipendio dimezzato. La Bundesliga è finita, ma il croato potrà quindi giocare in Champions League. Vedremo cosa accadrà invece con il riscatto.