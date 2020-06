Tare: “Lazio unica big con 3 gare in 8 giorni. Kumbulla…”

Tare: “Lazio unica big con 3 gare in...

Alle 19.30 si giocherà Torino-Lazio, primo match di questa giornata di Serie A. Igli Tare – direttore sportivo dei biancocelesti – ha quindi parlato nel prepartita della sfida. Inevitabile il riferimento a corsa scudetto e mercato con Kumbulla conteso con l’Inter

POLEMICHE E MERCATO – Queste le parole di Igli Tare: «Siamo l’unica delle prime tre che sta giocando in 8 giorni 3 partite. Dobbiamo dare continuità e conta solo vincere. Kumbulla? Ci siamo incontrati col Verona, ci interessa, alla Lazio può essere importante per i prossimi anni ma è tutto da sviluppare. Non avevamo aspettative di chiudere già giovedì quando ci siamo incontrati».