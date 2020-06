SanÃ©, accordo Bayern Monaco-Manchester City: Perisic lontano? – Bild

Sané, accordo Bayern Monaco-Manchester City: Perisic lontano? – Bild

Dopo il prolungamento del prestito, Ivan Perisic si allontana dal Bayern Monaco? Il club bavarese è infatti a un passo dal talento tedesco del Manchester City Leroy Sané. Ecco le ultime



BRUTTA NOTIZIA? – Secondo quanto riportato da Christian Falk della Bild, Bayern Monaco e Manchester City hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Leroy Sané in Germania. Al club inglese andranno 50 milioni di euro e per il giocatore un contratto fino al 2025. Si allonatana quindi il riscatto di Ivan Perisic da parte del club bavarese.