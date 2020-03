Parma-SPAL, nuovo rinvio dell’orario “di inizio”. Attesa Lega Serie A

Parma-SPAL non è iniziata alle 12.30, come noto (vedi articolo). È attesa a momenti la decisione della Lega Serie A, intanto è stato posticipato ulteriormente il calcio d’inizio.

STOP MOMENTANEO O DEFINITIVO? – Parma-SPAL al momento inizia alle 13.45, ma bisognerà capire se sarà davvero così. Le squadre, con l’arbitro Luca Pairetto, si trovano ora negli spogliatoi dello Stadio Tardini in attesa di notizie dalla Lega Serie A, che con la FIGC sta decidendo se bloccare il campionato. Questo dopo la decisione del ministro Vincenzo Spadafora, che dieci ore dopo l’annuncio del decreto del Governo (ufficializzato dal Premier Giuseppe Conte alle 2.20 di stanotte in conferenza stampa) ha accolto la richiesta di sospendere la Serie A. Il primo a chiedere il blocco è stato Damiano Tommasi, presidente dell’AIC. Secondo quanto riporta DAZN Parma-SPAL potrebbe davvero giocarsi: ciò che filtra dal Tardini è di scendere in campo, con un minimo di riscaldamento. Seguono aggiornamenti.