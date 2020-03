Parma-SPAL, è caos: si gioca, il nuovo orario del calcio d’inizio

Parma-SPAL è finita nel caos dopo la decisione di rinviare il calcio d’inizio per una probabile sospensione di tutta la giornata. La partita dovrebbe comunque essere disputata regolarmente

E’ caos totale nel calcio italiano in questa domenica di recuperi per le partite rinviate domenica scorsa per l’emergenza Coronavirus. Parma-SPAL è stata bloccata con i giocatori già pronti al calcio d’inizio, rimandati negli spogliatoi in attesa di una decisione dopo l’intervento del ministro Spadafora che ha richiesto lo stop totale. Secondo Sky Sport la partita sarà giocata regolarmente col calcio d’inizio posticipato alle 13:45. Questa misura dovrebbe essere applicata solo per Parma-SPAL in attesa di disposizioni per le restanti partite della giornata, compresa Juventus-Inter di questa sera.