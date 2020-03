Giroud: “Inter la piÃ¹ interessante a gennaio, ma c’Ã¨ stato un problema”

Giroud: “Inter la più interessante a gennaio, ma c’è stato un problema”

Intervistato ai microfoni di Téléfoot, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del mancato trasferimento di gennaio all’Inter

RETROSCENA – Queste le parole di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo trasferimento mancato a gennaio, trattative che vedevano l’Inter in prima fila: «La squadra più interessante per me è stata l’Inter. Il problema era che si è trascinata troppo per le lunghe. Anche Lazio e Tottenham mi volevano, ma ero bloccato».