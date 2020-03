Clamoroso: Parma-SPAL non entrano in campo! Serie A, stop subito?

Parma-SPAL doveva iniziare alle ore 12.30, ma non è successo. Le due squadre sono state richiamate negli spogliatoi dopo che il ministro Spadafora ha chiesto l’immediata sospensione della Serie A.

NON SI GIOCA – Parma-SPAL era l’anticipo mattutino dei recuperi di Serie A. Era, perché a squadre ormai pronte per entrare in campo l’arbitro Luca Pairetto e i giocatori sono rientrati negli spogliatoi. Il motivo è la richiesta del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di sospendere immediatamente il campionato (vedi articolo). Lega Serie A e FIGC sono in contatto col Governo per capire la situazione: entro mezz’ora, secondo quanto riporta DAZN, verrà presa una decisione. Nel caso in cui Parma-SPAL dovesse giocarsi regolarmente, e in questo caso proseguirebbero tutti i recuperi di oggi, partirebbe alle ore 13. Seguono aggiornamenti.