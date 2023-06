Onana invia messaggi d’amore: «Toccato cuore di tutti gli interisti!»

ORGOGLIO − All’indomani della finale di Champions League persa, André Onana non si abbatte. Il portiere dell’Inter mai banale ha postato su Twitter un messaggio di carica e orgoglio verso i suoi compagni e tutti i tifosi: «Abbiamo dimostrato che nella vita nulla è impossibile, per quanto difficile possa sembrare che vale sempre la pena combattere, e che l’unica battaglia persa è quella che si abbandona. Abbiamo creduto in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non l’abbiamo toccata ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione vissuta insieme».