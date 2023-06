Onana, apertura al Manchester United! Inter, due nomi per il post – SM

André Onana è finito nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riferito da SportMediaset il portiere camerunese ha aperto al trasferimento in Premier League. Il club nerazzurro, intanto, individua due profili come possibili sostituti del portiere

OFFERTA – André Onana potrebbe lasciare l’Inter. Secondo quanto riferito da SportMediaset l’agente del portiere è stato a Manchester per incontrare lo United. Ten Hag, tecnico dei Red Devils conosce benissimo l’estremo difensore dell’Inter con il camerunese che ha aperto al trasferimento in Premier League. L’Inter, per lasciar partire il portiere chiede non meno di 50 milioni: una cifra a cui il Manchester United può spingersi. In caso di addio di Onana l’Inter ha individuato due nomi per il possibile sostituto: Giorgi Mamardashvili, portiere 22enne di proprietà del Valencia, e Yann Sommer, 34 anni ed in forza al Bayern Monaco. Il primo è valutato circa 25 milioni di euro. Lo svizzero, invece, potrebbe arrivare ad una cifra più contenuta o addirittura in prestito. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni..

Fonte: SportMediaset.it