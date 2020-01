Niente Svizzera per l’Inter: scelta la località del prossimo ritiro estivo

Niente Svizzera per l’Inter: scelta la località del...

L’Inter non tornerà a Lugano per la prossima preparazione estiva. La società nerazzurra avrebbe scelto di restare a casa nel centro sportivo di Appiano Gentile recentemente rinnovato

La stagione è ancora nel vivo, ma in casa Inter si comincia già a preparare la prossima a cominciare dalla preparazione precampionato che sarà svolta in casa. Secondo il Corriere del Ticino infatti i nerazzurri non torneranno a Lugano, sede della prima fase di preparazione della scorsa estate, ma resteranno a svolgere la preparazione nel centro sportivo Suning di Appiano Gentile che ha avuto importanti lavori di ristrutturazione e rinnovamento negli ultimi mesi.

fonte: Corriere del Ticino