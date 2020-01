Pandev idea last-minute dell’Inter? Tentativo col Genoa – GDM

Condividi questo articolo

L’Inter ha dichiarato chiuso il suo mercato in entrata con l’arrivo di Eriksen, ma si fa largo un’idea a basso costo per le ultime ore di mercato: il clamoroso ritorno di Goran Pandev

Nonostante Marotta stesso abbia dichiarato chiuso il mercato in entrata dell’Inter, in casa nerazzurra ci sarebbero alcune riflessioni in corso. La condizione atletica ancora approssimativa palesata ieri da Alexis Sanchez avrebbe fatto sorgere alcuni dubbi per quanto riguarda il reparto offensivo e si starebbe facendo largo un’idea che avrebbe del clamoroso. Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter starebbe infatti pensando di riportare in nerazzurro Goran Pandev, uno dei protagonisti del Triplete, attualmente in forza al Genoa e che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Dovesse andare in porto questa ipotesi, l’attaccante macedone chiuderebbe la carriera nel club che lo ha cresciuto e lanciato e dove ha ottenuto i maggiori successi della sua carriera. Così Di Marzio sul suo profilo twitter: «Dopo la partita di ieri, nuove riflessioni Inter su capitolo attaccante: potrebbe arrivarne uno last minute e low cost, il primo nome sondato è Pandev».