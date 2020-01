Barzaghi: “Inter, in tanti verso il recupero. Sanchez da valutare”

Ieri l’Inter ha battuto 2-1 la Fiorentina ottenendo il pass per le semifinali di Coppa Italia. Conte ha dovuto schierare una formazione d’emergenza, il punto di Matteo Barzaghi per Sky Sport

RECUPERI IN VISTA – Ieri l’Inter aveva numerose assenze, ma tanti giocatori sono in recupero: «Ci sono state buone notizie anche peri nuovi innesti, Young sembra già inserito, ieri è entrato Moses e finalmente San Siro ha visto Eriksen, fiore all’occhiello dell’Inter e del calcio italiano. Come ha detto Conte ci vorranno un po’ di giorni per inserirlo tatticamente in squadra, Conte ha detto che non gli era mai capitato di metterne uno nuovo in campo subito, ma ieri era in emergenza. Per tutti tranne Gagliardini ci sarà un recupero breve, se non con l’Udinese per il derby. C’è da capire la condizione di Sanchez che è ancora indietro, tre mesi di infortunio alla caviglia sono una ragione importante ma anche la società dovrà fare delle valutazioni. Il mercato è stato definito chiuso in entrata ma da qui a domani bisognerà stare attenti. Lautaro è squalificato, Lukaku dovrà giocarle tutte, Esposito è un grande talento ma ancora inesperto e serve il miglior Sanchez».